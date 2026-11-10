Щонайменше 11 людей загинули, ще близько 50 отримали поранення внаслідок масової аварії у Болгарії, що сталася 10 листопада на південному сході країни через густий туман.

Про це повідомляє агентство AFP.

На трасі зіштовхнулися близько 50 легкових та вантажних автомобілів, які рухалися в обох напрямках автомагістраллю, що сполучає болгарську столицю Софію із чорноморським містом Бургас.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив про 11 осіб та щонайменше 48 поранених.

Як повідомляє БТА, одна аварія сталася на 289-му кілометрі на смузі руху в напрямку Бургаса, друга – на 294-му кілометрі перед транспортним вузлом “Зимниця” у напрямку Софії.

За даними місцевої влади, спочатку зіткнулися два автомобілі, які згодом загорілися. Після цього сталися нові ДТП по обидва боки автомагістралі, пише Novinite.

У ДТП загалом потрапили 86 транспортних засобів. За словами свідків, видимість спочатку становила близько 70–80 м, але в певний момент вона різко зменшилася приблизно до 10 м.