Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:30 10 листопада:

Учора та сьогодні під ранок ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Герань». Під атакою опинилася енергетична та цивільна інфраструктура.

Внаслідок атаки було знеструмлено 60 788 споживачів Первомайського району. Енергетики оперативно перезаживили абонентів. Крім того, у с. Заводське Заводської громади пошкоджено складську будівлю, а у с. Киселівка Заводської громади, Очакові, с. Дмитрівка та с. Вільне Прибужанівської громади пошкоджено три приватних та житловий будинки. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував FPV-дроном та БпЛА типу «Молнія» Куцурубську громаду. Внаслідок однієї з атак у с. Парутине постраждали троє людей. 57-річного чоловіка та 54-річну жінку було госпіталізувано. На ранок їхній стан – стабільний . Ще одній 51-річній жінці медичну допомогу надали на місці, надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено автомобіль. Внаслідок іншої атаки у с. Парутине пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також ворог атакував БпЛА «Ланцет» Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.