У ніч на 10 листопада (з 18:00 09 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М (район пуску – Міллерово, рф) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово – рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.