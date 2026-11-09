У турецькому місті Ізмір стався вибух на металургійному заводі HABAŞ, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули, ще 14 дістали поранення.

Про це повідомляє Dünya Gazetesi.

За попередніми даними, аварія сталася під час розливу розплавленої сталі. У цей момент упав мостовий кран, що спричинило вибух і пожежу.

İzmir Aliağa’da bulunan Habaş Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi! İşçilerden aldığımız bilgilere göre bakım esnasında kolona benzer bir parçanın doğalgaz tankının üzerine düşmesi sonucu patlama yaşandı. Bölgede 50 işçinin çalıştığı, şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı ve onlarca işçinin durumunun belirsiz olduğu bildiriliyor. Daha 4 gün önce aynı fabrikada 20 yaşında bir genci iş cinayetinde kaybettik. Habaş’ta işçiler katlediliyor. Katliamın takipçisi olacağız.