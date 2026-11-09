Очільник ОП Кирило Буданов повідомив, що він уже в дорозі до Абу-Дабі, де завтра повинні розпочатися тристоронні переговори.

-Прямую до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах.

Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог.



Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому.

Вдячний Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації перемовин.

Окрема подяка американській стороні, зокрема Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за особисті зусилля в перемовному процесі. Працюємо на результат”.

Мало від кого в Україні сьогодні можна почути щось хороше про цих двох персонажів – з огляду на все, що відомо про контакти з ними. Виглядає так, що Буданов взяв на себе роль “хорошого поліцейського” в цій ситуації. І це в кращому випадку.

