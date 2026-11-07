Росія запровадила “тимчасове управління” ще щодо трьох юридичних осіб компанії Japan Tobacco International. Під контроль Москви перейшли імпортери та холдингові структури виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zona.media.

Під обмеження потрапили компанії “Дж.Т.І. Росія”, “Переславль-Тютюн” та “Дж.Т.І. Інноваційні продукти”.

Раніше, 5 листопада, аналогічний указ торкнувся ще чотирьох структур JTI, яким належать тютюнові фабрики у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Усі нові компанії передали під контроль ТОВ “Промислові активи”.

За даними “Комерсанта”, йдеться про структуру, пов’язану з Таймуразом Болоєвим – колишнім головою компанії “Балтика” та засновником “БТК груп”.

При цьому в Росії зареєстровано кілька підприємств із такою ж назвою.

Зокрема, інша компанія “Промислові активи” входила до холдингу S8 Capital Армена Саркісяна, який активно викуповує активи західних брендових компаній після їхнього виходу з російського ринку.

Близько третини акцій Japan Tobacco International належить уряду Японії (37,55%). Міністерство закордонних справ країни вже висловило протест російському послу через запровадження “тимчасового управління”.

Тютюновий гігант працював у РФ із 1999 року, а у 2007-му очолив російський ринок.

Після повномасштабного вторгнення в Україну компанія не пішла з ринку, хоча тимчасово заморожувала інвестиції, а у 2023 році остаточно вирішила продовжувати бізнес у країні.

Вартість націоналізованих раніше виробництв оцінювали у 60 млрд рублів.