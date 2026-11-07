Президент ФІФА Джанні Інфантіно не має наміру збільшувати кількість учасників наступного Чемпіонату світу з 48 до 64 команд, який має пройти одразу у шести країнах на честь сторіччя турніру – Уругваї, Аргентині, Парагваї, Іспанії, Португалії та Марокко. Про це пише The Times, передає УНН.

“Плани щодо розширення фінальної частини турніру з 48 до 64 команд у 2030 році з нагоди сторіччя турніру було відкладено”, – пише видання.

Зазначається, що про це Інфантіно повідомив членам президії ФІФА, зазначивши, що у разі переобрання не наполягатиме на розширенні ЧС і відмовиться від будь-яких планів з цього приводу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно у червні заявляв, що організація розгляне можливість збільшення кількості учасників чемпіонату світу з футболу до 64 збірних.

Згодом президент Південноамериканської футбольної конфедерації (CONMEBOL) Алехандро Домінгес підтвердив, що ФІФА вдруге поспіль працює над розширенням кількості учасників на наступному Чемпіонаті світу-2030. Наступний Мундіаль може відбутися за участі 64 збірних.

Чемпіонат світу-2026, який пройшов у США, Канаді та Мексиці, вперше прийняв 48 команд, а не 32, як це було на попередніх чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу 2030 відбудеться одразу у шести країнах. Перший матч майбутнього ЧС, включаючи святкування сторіччя турніру, буде проведений на стадіоні “Сентенаріо” в Монтевідео, Уругвай. Другий та третій матчі відбудуться в Аргентині та Парагваї відповідно. Решта матчів відбудуться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Проте, Інфантіно влітку потрапив в немилість серед футбольних чиновників через ідею продати частку у бізнес-операціях чемпіонату світу та інших своїх змагань шляхом створення напівприватної дочірньої компанії. Ідею розкритикували футбольні асоціації, зокрема в УЄФА.

Згодом Інфантіно відкликав свою пропозицію щодо залучення приватних інвесторів до організації чемпіонатів світу після різкої критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії та Північної Америки.

Зазначимо, наступні вибори президента ФІФА мають відбутися в березні 2027 року у Марокко.

Проте в УЄФА заявили, що що якщо Інфантіно спробує балотуватися на новий термін, європейська асоціація об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу – кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін.