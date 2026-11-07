Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних. Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування. Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися.

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі. Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу Президента.

Окремо посилюємо судово-медичну експертизу. У проєкті Бюджету-2027 на неї передбачено понад 600 млн грн, зокрема на обладнання для регіональних бюро.

Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися. Дякую всім, хто долучився до цієї роботи.