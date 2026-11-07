Сьогодні вночі знову був атакований Саратовський НПЗ. За повідомленнями моніторингових каналів та очевидців, на території промислової зони виникли численні осередки займання, а дим від пожежі розтягнувся на кілометри.

Проєктна потужність підприємства становить близько 7—7,2 млн тонн нафти на рік, що забезпечує приблизно 2—3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ.



Завод має стратегічне військово-економічне значення, оскільки виробляє понад 20 видів нафтопродуктів (зокрема автомобільні бензини АІ-92 та АІ-95, дизельне пальне, мазут та авіагас), які активно використовуються для забезпечення паливно-мастильними матеріалами збройних сил РФ та військової логістики.