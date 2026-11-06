Працівники ДБР повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу «МастерШеф».

Упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов’язків, але продовжувала отримувати грошове забезпечення.

За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею.

Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту «МастерШеф».

Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати.

Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. грн.

Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру за:

ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників.

Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.