Про надзвичайне ДТП повідомляють очевидці у місцевих Telegram-каналах. Унаслідок зіткнення один із транспортних засобів опинився безпосередньо на даху іншого легковика.

Унаслідок масштабного ДТП на дорозі утворилася надзвичайна ситуація: один із легковиків буквальному сенсі “вистрибнув” та виїхав колесами на дах іншої автівки. Поруч із пошкодженими легковиками опинився трамвай, який також став учасником автопригоди, пише НТА.

На місці події зібралися численні перехожі. Рух електротранспорту та автомобілів на цій ділянці суттєво ускладнено, деталі про постраждалих та обставини зіткнення наразі з’ясовують правоохоронці.