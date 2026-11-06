Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 601 830 (+2 440) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 456 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 651 (+8)
Артилерійські системи: 51 956 (+54)
РСЗВ: 2 254
Засоби ППО: 1 744 (+6)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 085 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395)
Крилаті ракети: 5 192
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 929 (+673)
Спеціальна техніка: 4 878 (+5)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.