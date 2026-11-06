-Розмови про підкуп посадовців, передачу грошей, функціонування наркошопів U420, які ви почули у «Карфагені», відбувалися якраз у цей час, коли Нацполіція активно документувала наркокартель. Саме в цей період зловмисники намагалися знайти контакти, щоб домовитися з поліцейськими, погрожували Дмитру Торгалу та іншим поліцейським, — написав на своїй сторінці заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він також закликав всіх, хто дійсно хоче розібратися, що відбувалося в нашій країні з проєктом U420 наркокартелю «ХІМПРОМ», дочитайте до кінця і подивитись відео.

-Всі ми бачили презентацію досудового розслідування з аудіозаписами, де кримінальний бізнес домовляється з різними посадовцями. Може здатися, що зловмисники непоборні та всевладні. Але це не так. Цей пост – «пігулка пам’яті». Аби ніхто не забував про те, як працівники ДБН, ГСУ, ДКР Національної поліції вперто документували злочини ХІМПРОМу, попри погрози розправитись з їхніми родинами, спроби підкупу в мільйонах доларів, медійні атаки.

Зокрема, після того, як поліцейські отримали інформацію про спроби наркокартелю розвинути на території України мережу наркошопів, Нацполіція звернулася до МОЗ щодо внесення небезпечного канабіноїда ПІНАКА до переліку заборонених.

У січні-лютому 2026 року Департамент карного розшуку спільно зі слідчими ГСУ розпочав активну фазу документування та системну ліквідацію силового блоку «Хімпрому», який відповідав за залякування тих, хто став на шляху зловмисникам.

У квітні того ж року було ліквідовані усі наркошопи, які працювали під брендом U420.

Шістьом активним учасникам та менеджерам було повідомлено про підозру в наркозбуті.

Організатору наркокартелю Єгору Левченку (Буркіну) було повідомлено про підозру й оголошено в міжнародний розшук.

У серпні 2026-го правоохоронці взялися за інший вид діяльності злочинної організації — шахрайські колцентри. За сприяння партнерів, 17 членів злочинної організації вдалося затримати у Казахстані.

Нєбитов наголошує, що якби зловмисникам дійсно вдалося домовитися з поліцією, про що на плівках НАБУ розповідає Левченко, мережа наркошопів в Україні зараз продовжувала б роботу та розширювалася, а небезпечний синтетичний наркотик не був би заборонений.

-Керівник ДБН Дмитро Торгало був би звільнений з посади та до нього та його родини застосували б насильство, адже «Мексиканець» в аудіозаписах пропонував за це 2 млн доларів. Не було б накладено арешт на 416 рахунків підприємств, залучених у схемі легалізації брудних грошей. Та не арештували б на криптогаманцях 4 млн USDT.



Не було б затримань та повідомлень про підозру майже 40 учасникам наркокартелю та двох додаткових підозр організатору Єгору Буркіну, з оголошенням в міжнародний розшук.



Але ж НІ. Жоден наркошоп, знищений Нацполіцією у квітні 2026 року, не відновив свою роботу. Робота з ліквідації усієї злочинної мережі наркобізнесу продовжується. Цю роботу веде саме Національна поліція.



– З відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу — «Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі». Це неприпустимо стосовно тих співробітників ГСУ, ДКР, ДБН, яких залякували, замовляли, родини яких, у тому числі діти, жили під тиском.



Я ніколи не виключаю окремих фактів, як кажуть: «у сім’ї не без виродка», але це точно не система. Тому моя підтримка кожному поліцейському , хто гідно і чесно виконує свої обов’язки і не здається під будь-яким тиском, — зазначив Нєбитов.

-Цей допис лише про ліквідацію проєкту U420 наркокартелю «Хімпром». Гадаю, що в мережі достатньо «фахівців – юристів» широкого профілю, які залюбки це коментують заради хайпу. Не бувши в предметі, я ніколи не скажу жодного слова. Я розумію, що в цьому відео, опублікованого ще у квітні 2026 року, немає гучних прізвищ, але життя й здоров’я простих поліцейських вартує стільки ж, скільки й відомих людей.