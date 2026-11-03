Під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці журналісти Донбас Реалії (Радіо Свобода) впізнали блогерку Ольгу Зубко, яка в соцмережах поширювала кремлівські наративи.

Вона, зокрема, заявляла, що Україна нібито сама винна в наслідках російських атак і зірвала перемир’я ударами по резиденції Путіна.

Зубко стверджувала, що влітку СБУ відкрила щодо неї справу за виправдання російської агресії. Однак «Схеми» не знайшли підтвердження цьому у відкритій частині судового реєстру і звернулись до СБУ.

Сама Зубко заявила, що вчора приїхала на місце на прохання підписників, а всередині будинку не побачила ознак насильства.

Ще один «цікавий» персонаж — 36-річний киянин Віктор Єна, якого ідентифікували журналісти «Телебачення Торонто». Попри те, що він як і «головна лікарка» був в медичній формі — медиком його це не зробило. Водночас із судового реєстру відомо, що проти Єни була відкрита кримінальна справа за СЗЧ та шахрайство.

Окрім того, Єна має численні адміністративні правопорушення, серед яких дрібне хуліганство, вчинення ДТП, водіння у нетверезому стані та перебування у нетверезому стані у статусі військовослужбовця.

За інформацією YouControl, до 2019 року Єна мав зареєстрований

ФОП за КВЕДом роздрібна торгівля. Контакт чоловіка у телефонних книгах зберігають як «Вітя менеджер бетон», «Вітя-плиточник», «Таксист Ауди А6», «Виктор Межд отношения».

Також відомо, що Віктор Єна є керівником ТОВ «ВіЯш» – підприємство зареєстроване у квітні 2022 року та має понад 50 видів діяльності, основний КВЕД: міжнародна діяльність.

Раніше журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували жінку у медичному одязі, яка представилась лікарем та власницею компанії «Мед-престиж», як Валентину Молоду. Журналісти також з’ясували, що «Мед-престиж» не працює з 2023 року, а Валентина Молода не має права їздити на авто швидкої з торговою маркою компанії.

На власній сторінці в ТікТок під нікнеймом Lilit Молода називає себе «журналісткою-розслідувачкою», публікує відео з Владіміром Путіним та Віктором Януковичем, репостить російські ролики з тегами «СВО» та символікою РФ. Вона виходила на Майдан на одиночні пікети «за мир». Жінка закликає протестувати проти української влади, вимагати припинення війни та усунення Володимира Зеленського.

Ще у 2018 році у Львові подружжя Молодих зареєструвало ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проектів та національного розвитку ”Пліч о пліч”». Журналісти «Слідства.Інфо» помітили, що під час сутичок на Борщагівці Валентина мала з собою журналістське посвідчення від цієї організації зі строком дії до 2029 року. Проте цієї ГО немає в реєстрі суб’єктів у сфері медіа Нацради.

Організація «Пліч о пліч» фактично не веде публічної волонтерської чи благодійної діяльності, яку можна було б відстежити. При цьому у 2023 році польська фундація «Відкритий діалог» звітувала про передачу гуманітарної допомоги — 72 вогнегасників, 25 мішків з одягом і 76 пакетів з памперсами, опублікувавши на сайті фото з Валентиною та Олегом Молодими.



Прямі трансляції з Петропавлівської Борщагівки вів Андрій Рачок, який стверджував, що приїхав за запрошення «медиків», і на відео постійно перебував біля Валентини Молодої, яка вдавала лікарку швидкої. Відео Рачок транслював на своїй сторінці «БГК Екологія та порядок» у фейсбук. Медіа писали про Рачка у грудні 2020 року, після того як він повалив Ханукію на Контрактовій площі в Києві.





Рачок є давнім соратником антивакцинатора Остапа Стахіва. Сам Стахів у своїх дописах називав Рачка «журналістом і правозахисником». Однак насправді Рачок записує відео про конспірологію та знімає, як провокує правоохоронців. Також він має підозри у поширенні матеріалів із закликами до захоплення державної влади, розпалювання ворожнечі та запереченні збройної агресії Росії.



У 2024 році Рачок оголошував набір на платні «освітні курси» вартістю 20 тисяч гривень за два місяці занять. Слухачам обіцяв видати посвідчення представника та шеврон члена ініціативної групи «Безпосереднього громадського контролю Екологія та порядок», запевняючи, що на цих курсах «не на словах, а на ділі кожен з учасників має можливість прийняти участь в покращенні рівня життя, розвитку і достойного існування себе та кожної людини, захист її прав в своїх територіальних громадах».

Масові сутички у Петропавлівській Борщагівці біля Києва сталися 2 листопада після того, як у соцмережах поширили інформацію про 40 заручників і одного загиблого. Поліція назвала ці дані фейком, а командувач Нацгвардії України Олександр Півненко повідомив, що в будівлі тимчасово мешкають мобілізовані військові. Попри це, біля будинку зібралися десятки людей, які кидали петарди, каміння та били автомобілі.

Перші дописи у Telegram про заручників та нібито медиків, які не можуть до них потрапити, з’явилися 2 листопада перед 13:00. Зокрема, опублікував пост підозрюваний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ пропагандист Мирослав Олешко, який втік з України. Також повідомлення публікували ексжурналіст Дмитро Гнап та чат антивакцинатора Остапа Стахіва.

І врешті ось що розповів один із тих, хто був всередині будинку, а потім і у автобусі.

– Уся вина — у двох ідіотах. Один знімав (і надсилав відео «врачєссі»), а інший — наркоти нажрався, три доби його тіпало. І не було виходу: або закрити його, або він когось із нас міг придушити. А інший — доступ до телефона мав, не знаю, де він його сховав.



– Так а як зʼявилися синці в цього наркомана?



– Так він же кинувся на нас, душив одного. Двері виносив у підвалі. Це той, у якого синці під очима і на кільці на пальці.



– А який узагалі сенс у тому, що відбувалося?



– По правді кажучи, ніякого сенсу немає. Люди на вулиці більше шкоди наробили. Я лише задихався в тому автобусі від газу. Ще й камінцями закидали.

Нагадаємо також, “Медикиню”, яка першою приїхала на “швидкій” до будинку у Борщагівці, затримано. Вона готувала це 3 дні, – Буданов (ВІДЕО)