Голова ОП Кирило Буданов розповів про те, що він побачив на місці подій біля будинку у Петропавлівській Борщагівці, і що було потім.

Буданов повідомив, що ця особа, надівши форму медперсоналу і придбавши перед цим автомобіль “швидкої”, з водієм за мінімум 3 доби до цього провела розвідку об’єкта. В неї є переписка з певними Tg-каналами, які розпочали масово розганяти конфлікт.

З якою метою це робилося — з особистих мотивів, антидержавницьких, підняти свій рейтинг чи заробити певні гроші — наразі невідомо.

Ті, кому потрібна була допомога, знаходяться у лікарні. Більшість з тих, хто був у будинку, не потребував меддопомоги.