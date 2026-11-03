Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у вівторок, 3 листопада, пише Кореспондент.

Так, середній курс продажу долара додав 8 копійок і перебуває на рівні 47,01 гривні. Курс продажу євро піднявся на 30 копійок – 52,30 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 46,70 гривень (+20 копійок), а євро – по 51,92 гривні (+22 копійки).

На міжбанку курс американської валюти знизився на 6 копійок і перебуває на рівні 45,63-45,66 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У понеділок НБУ підняв офіційний курс долара на 18 копійок – 45,53 гривень. А курс євро додав 36 копійок – 51,05 гривень.