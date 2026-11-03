Воєнний злочин росії у Комишувасі — агресор цілеспрямовано атакував авіабомбами центр допомоги цивільним. У ГУР розповіли, як це було сплановане і здійснене.

2 листопада 2026 року держава-агресор росія скоїла черговий воєнний злочин — завдала цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним.

Спочатку дві ворожі авіабомби влучили по території місцевої гімназії, де розташований центр. Далі росіяни завдали повторного удару надпотужною ФАБ-3000 безпосередньо по підземному укриттю, де люди отримували допомогу. Після цього зафіксовано ще шість авіаударів.

Повторні удари та застосування тритонної авіабомби, призначеної для атак складних інженерних об’єктів, зокрема й підземних, призвели до масштабних руйнувань і численних людських жертв.

Окупаційна армія росії вела розвідку над прифронтовим населеним пунктом — загарбники знали: щопонеділка у центрі життєстійкості Комишувахи відбувається видача гуманітарної допомоги. Мешканці громади приходять сюди по продукти, медикаменти, необхідні речі та підтримку. Отже, це свідома геноцидна атака росії проти цивільного населення.

Воєнний злочин держави-агресора в Комишувасі — одна з наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни. Станом на 3 листопада 2026 року відомо про загибель 31 людини, серед них четверо поліцейських та двоє рятувальників ДСНС. П’ятеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників. Ще майже півсотні українців вважаються зниклими безвісти.

Цілеспрямовані вбивства цивільних у місцях отримання гуманітарної допомоги та підземних укриттях — непоодинока практика російської окупаційної армії.

Так само росіяни діяли, наприклад, у Маріуполі у 2022 році, коли авіабомбою зруйнували драматичний театр, де сотні мирних мешканців шукали прихистку в підвалі будівлі.

У вересні 2026 року росіяни завдали прицільного удару по такому ж, як у Комишувасі, підземному пункту надання гуманітарної допомоги цивільним у Балабиному Кушугумської громади.

Вказані підземні об’єкти були споруджені у 2025 році як протирадіаційні укриття. Спершу тут працювали підземні школи, а у 2026 році об’єкти стали використовувати як центри життєстійкості громад.

Застосування ворогом важких, здатних руйнувати складні залізобетонні конструкції та укриття авіабомб саме по цивільних об’єктах, а також повторні удари з коротким інтервалом, аби вбити якомога більше людей, — ще один доказ геноцидного характеру війни росії проти України.

Тиск цивілізованого світу на російських убивць має зростати — лише сила та міжнародна солідарність здатні зупинити агресора й змусити його відповідати за вчинені воєнні злочини.

Вічна пам’ять жертвам російського терору в Комишувасі. Співчуття усім, хто втратив рідних і близьких.

ГУР МО України нагадує — за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата.