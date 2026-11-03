Щонайменше 30 важливих об’єктів на території рф уразили Сили оборони України у жовтні.
Серед цілей: 7 підприємств ВПК і ракетно-космічного комплексу, 3 військові аеродроми, засоби радіолокації, склади й військова логістика.
Головні результати місяця:
знищено 2 Су-34 на аеродромі «Мариновка», 6 Су-34 пошкоджено на аеродромі «Борисоглєбськ», уражено літак на аеродромі «Єйськ»;
знищено основний цех виробництва мікросхем підприємства «Протон-Електротекс», що випускає електроніку для російських ракет;
пошкоджено 4 цехи комбінату «Каменський», що виробляє тверде ракетне паливо;
уражено РЛС «Небо-У» орієнтовною вартістю $100 млн та пускову установку «Іскандер-М».
Також атаковано підприємства, які постачають російській армії компоненти пального для ракет Х-101 і Х-55, безпілотники, батареї для авіабомб та ракет.
Далекобійні операції ускладнюють противнику виробництво озброєння та зменшують його можливості завдавати нових ударів по Україні.