Щонайменше 30 важливих об’єктів на території рф уразили Сили оборони України у жовтні.

Серед цілей: 7 підприємств ВПК і ракетно-космічного комплексу, 3 військові аеродроми, засоби радіолокації, склади й військова логістика.

Головні результати місяця:

знищено 2 Су-34 на аеродромі «Мариновка», 6 Су-34 пошкоджено на аеродромі «Борисоглєбськ», уражено літак на аеродромі «Єйськ»;

знищено основний цех виробництва мікросхем підприємства «Протон-Електротекс», що випускає електроніку для російських ракет;

пошкоджено 4 цехи комбінату «Каменський», що виробляє тверде ракетне паливо;

уражено РЛС «Небо-У» орієнтовною вартістю $100 млн та пускову установку «Іскандер-М».

Також атаковано підприємства, які постачають російській армії компоненти пального для ракет Х-101 і Х-55, безпілотники, батареї для авіабомб та ракет.

Далекобійні операції ускладнюють противнику виробництво озброєння та зменшують його можливості завдавати нових ударів по Україні.