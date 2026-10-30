Про це повідомив президент Зеленський.

-Була важлива доповідь за підсумками дипстрайків у вересні – жовтні. Вдячний усім нашим воїнам за влучність та регулярну якісну реалізацію українських далекобійних санкцій. На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські обʼєкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій.

Визначили ключові напрямки для подальшого застосування нашої української далекобійності. Будуть масштабуватись і наші підрозділи дипстрайків – як на основі спроможностей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій «Альфа», так і на основі наших розвідок та інших складових Сил оборони України.

Наша українська далекобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, у час цієї війни, та буде однією з довготривалих гарантій безпеки після закінчення війни. Розвиваємо нашу силу. Сьогодні ж говорив і з виробниками відповідної зброї. Слава Україні!