У першій половині жовтня у Варшаві стався напад у міському автобусі. Чоловік із ножем атакував двох пасажирів.

Потерпілі — громадяни України; їх госпіталізували з численними колотими та різаними ранами. За даними правоохоронців, мотивом нападу стала національність постраждалих.

Про це повідомляє RMF24.

Поліцейські з варшавського району Бєляни оперативно встановили особу підозрюваного. Як з’ясувалося, 30-річний чоловік переховувався в лісистій місцевості в Бєлянах, де й був затриманий минулими вихідними.,

Підозрюваному висунуто три звинувачення. Два з них стосуються нападу на двох громадян України, скоєного, ймовірно, на ґрунті їхньої національності. Йдеться про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а також про завдання травм, що призвели до порушення функцій органу на термін понад сім днів.