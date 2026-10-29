Азербайджан передав Україні чергову партію енергообладнання вартістю понад 1,47 млн доларів — зокрема, дев’ять силових трансформаторів і 186 кілометрів електрокабелів для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

“В Україну надійшла чергова партія гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням від Азербайджану, загальна вартість якого становить понад 1,47 мільйона доларів США. Вантаж включає, зокрема, девʼять силових трансформаторів, 186 кілометрів електричних кабелів та інше критично важливе обладнання, необхідне для відновлення нашої енергосистеми після російських атак”, – йдеться у повідомленні.

Загалом після початку повномасштабної війни Азербайджан передав 159 гуманітарних вантажів з обладнанням загальною вагою понад 2 432,4 т. Серед переданого устаткування: силові трансформатори, трансформаторні підстанції, генератори, електричний кабель та інше критично необхідне обладнання.