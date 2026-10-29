Курс гривні знову впав відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку у четвер, 29 жовтня, пише Кореспондент.

Так, середній курс продажу долара піднявся ще на 30 копійок і перебуває на рівні 46,60 гривні. Курс продажу євро зріс на 15 копійок – 51,90 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 46,29 гривень (+29 копійок), а євро – по 51,50 гривні (+15 копійок).

На міжбанку курс американської валюти додав 2 копійки і перебуває на рівні 45,55-45,58 грн/долар купівля-продаж, свідчать дані порталу Minfin.

У середу НБУ знизив офіційний курс долара на 1 копійку – 45,59 гривень. А курс євро втратив 9 копійок – 50,76 гривень.