Сьогодні, 29 жовтня, росіяни вдарили по центральній частині Чернігова. Внаслідок удару “бандероллю” загинули дві 15-річні дівчини, на зараз відомо про 15 поранених. Пошкоджені магазини, згоріли автомобілі.

Серед поранених — двоє неповнолітніх віком 10 та 16 років, повідомили у Чернігівській ОВА.

До лікарень доставили 11 постраждалих, ще чотирьом надали медичну допомогу на місці.

У коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що двоє загиблих — 15-річні дівчата. Удар був «Бандероллю».