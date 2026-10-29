Росія почала використовувати арктичний морський маршрут для експорту зерна. Першу партію завантажують у порту Мурманська, який під час Другої світової війни використовували союзники для доставки вантажів до Радянського Союзу, пише ЛБ.

Москва шукає альтернативу Чорному морю через атаки на порти й судна та побоювання щодо безпеки судноплавства в Балтійському морі.

Як повідомляє Мурманський морський торговельний порт і Demetra Holding, одна з найбільших російських торговельних компаній, 28 жовтня оголосили про завантаження першої партії зерна обсягом 3400 тонн із ключових сільськогосподарських регіонів Росії.

З Мурманська до Касабланки в Марокко мають відправити близько 28 тисяч тонн пшениці.