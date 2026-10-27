Про це президент Зеленський повідомив після доповідей військових командувачів.

-Важлива наша операція на Купʼянському напрямку. Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса доповіли про перші результати та хід операції «Велес», яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія». Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів.

Росіяни вже намагались використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через наші позиції та переходити до штурмових дій. Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку. Слава Україні!