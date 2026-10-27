Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 27 жовтня, що спроби США та росії припинити війну в Україні “ніколи не зможуть знайти рішення без України”, і сказав, що будь-які переговори також повинні включати європейські країни. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Мерц виступав в Yusof Ishak Institute в Сінгапурі, описуючи дипломатичні зусилля щодо побудови формату переговорів з москвою. Він сказав, що кінець війни залежить “лише від однієї людини”, і назвав подальшу підтримку України захистом політичного порядку в Європі.

Він сказав, що “доки він (путін) не хоче припинити війну, ми підтримуватимемо Україну”, і що Європа захищає не лише територіальну цілісність України, а й “весь політичний порядок європейського континенту”.

Мерц сказав, що росія, Україна, Сполучені Штати та європейські країни повинні бути за столом переговорів, і застеріг від сценарію, коли “росія, можливо, Китай та Сполучені Штати Америки” завершать війну без України.

Мерц сказав, що Німеччина та інші європейські країни намагаються встановити формат для розмови з російським урядом, і що Норвегія та Фінляндія відіграють, як він сказав, “дуже конструктивну роль” у цих зусиллях.