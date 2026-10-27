Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 581 840 (+1 400) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 448
Бойові броньовані машини: 25 609
Артилерійські системи: 51 653 (+21)
РСЗВ: 2 241 (+2)
Засоби ППО: 1 727 (+1)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)
Спеціальна техніка: 4 859 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.