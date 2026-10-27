Провідні демократи, які наступного року можуть обійняти впливові посади, вимагають від великих банків і портів США зберегти всі документи, пов’язані з можливим імпортом російського дизельного пального або іншими угодами щодо нього, пише ЛБ.

«Будь-який імпорт російського дизельного пального до США порушує серйозні юридичні питання та може стати підставою для судових позовів, а також розслідувань Конгресу», – ідеться в листі, який отримало видання Axios.

Там також зазначено, що потенційна домовленість про імпорт російського дизельного пального також створює серйозні загрози національній безпеці, оскільки фінансуватиме «жорстоку й незаконну війну Росії проти України».

Лист ініціювала сенаторка Джин Шагін, демократка від Нью-Гемпширу. Вона є провідною представницею демократів у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, і не балотуватиметься на переобрання. Його також підписав республіканець Том Тілліс (Північна Кароліна), який теж іде з посади.

Серед адресатів є найбільші банки Волл-стріт: J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Такий самий лист отримали адміністрації портів Г’юстона, Бомонта й Корпус-Крісті в Техасі, а також портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

У листі банки та портові адміністрації закликають не сприяти «купівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню чи розподілу» російського дизельного пального на території США.

Крім того, адресатів просять не сприяти жодним операціям із постачання російського дизеля на інші ринки в межах нещодавнього послаблення санкцій. Посилаючись на очікування посиленого парламентського контролю, законодавці вимагають зберегти широкий спектр документів і повідомлень, пов’язаних із «запропонованими або фактично здійсненими» операціями. Йдеться, зокрема, про контракти, транспортні та судноплавні документи, записи про судна, листування з постачальниками, посередниками й посадовцями уряду США.

Законодавці хочуть отримати до середи підтвердження, що документи збережено, а також інформацію про будь-які потенційні або фактичні операції з російським дизельним пальним.

На початку жовтня Трамп заявив про домовленість, яка має забезпечити вихід російського експорту на світові ринки та ринок США, попри посилення обмежень. Міністерство фінансів США послабило санкції, щоб уможливити реалізацію цієї домовленості.

Законодавці та інші критики стверджують, що угода суперечить двопартійному закону 2022 року, який забороняє імпорт російської нафти, газу та нафтопродуктів.

Водночас Міністерство фінансів США неодноразово заявляло, що угода є законною.