Вчора, 24 жовтня, та в ніч на 25 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:

Радіолокаційні станції армії рф у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області рф.

Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях.

Пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області.

Це порушує управління військами російського агресора та ускладнює координацію його підрозділів на полі бою.

Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України.