Про це повідомили у Миколаївобленерго.

-Згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго” інформуємо про ПРОГНОЗНІ обсяги обмеження на 26 жовтня.

У понеділок, 26 жовтня, з 13:00 до 20:00 МОЖЛИВЕ застосування графіків погодинних відключень обсягом 0,5 черги.

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!