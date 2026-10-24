Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 576 600 (+1 980) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 444 (+5)
Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)
Артилерійські системи: 51 565 (+64)
РСЗВ: 2 232 (+2)
Засоби ППО: 1 722 (+2)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
*Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)
Спеціальна техніка: 4 852 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.