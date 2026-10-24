Американський мільярдер Ілон Маск знову звинуватив українські еліти у збагаченні, а американських політиків – у використанні допомоги Україні для фінансування політичних кампаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ілона Маска.

У своєму дописі бізнесмен заявив про нібито “величезну різницю в стимулах між елітами та народом” в Україні.

На його думку, перші нібито збагачуються на міжнародній допомозі, тоді як дітей простих громадян відправляють на фронт.

“Перші дуже розбагатіли на сотнях мільярдів, що надходять до України, тоді як дітей других залучають на смерть в окопах”, – написав Маск.

Крім того, мільярдер висловив фейкову корупційну схему щодо американської допомоги.

Він стверджує, що частина коштів платників податків США нібито повертається до Америки через “численні пральні машини” для фінансування політичних кампаній.

Через це, за твердженням Маска, деякі американські політики нібито піклуються про Україну більше, ніж про власний народ.

У Телеграмі зібрали деякі коментарі під постом Ілона Маска (18+):

▪️ “І тому твоє рішення – полегшити Путіну вбивство ще більшої кількості українських дітей?”, – Метт Дірінг.

▪️ “Іронія в цьому пості… у нас найкорумпованіша адміністрація в історії США, ви намагаєтеся купити вибори, і при цьому у вас вистачає сміливості говорити, що Україна є проблемою? <…> Ти маєш вибачитися за уповільнення Starshield, яке призвело до загибелі невинних чоловіків, жінок і дітей”, – Рікі Болман.

▪️ “Володимир Путін написав цей твіт?”, – Скотт Барбер.

▪️ “Пішов нахуй, нацист”, – Borg Fella.

▪️ “І тому ти допомагаєш Росії вбивати українських громадянських?”, – Брайан.

“Що насправді відбувається в Україні – це що їх щодня бомбить Росія. Росія – ворог США, Україна – союзник. Росія почала війну, не Україна. Припини розмовляти з людьми як з ідіотами, у більшості людей більше розуміння, ніж у тебе”, – Дайан Келлахан.

▪️ “Український народ хоче продовжувати боротися за свою землю”, – Брайан Крассенстайн.

▪️ “Твої рішення допомагають росіянам вбивати українців”, – Matter as Machine.

▪️ “Це те, що відбувається в Росії. Ти не на тому боці історії”, – Паскаль Віхманн.

▪️ “Хто вбиває дітей, Ілрой?” (картинка Путіна), – Гарі Холл.

▪️ “Не тобі про це говорити, ти хуев зрадник! Ми дізнаємося, що саме ти зробив, щоб уповільнити їм швидкість”, – Ніколас.

▪️ “Що насправді відбувається в Україні – це те, що Путін розпочав окупаційну війну, яку він не може виграти, а тепер він бомбить все більше і більше громадянських”, – Duka.

▪️ “Що трапилося з тобою, Ілоне? Ти перетворився на кремлібота на зарплаті” (скрин твита Маска від 4 березня 2022 року з підтримкою України), – The Professor.

▪️ “Скажи Путіну повернутися до Росії. І війна закінчиться”, – Монті.

▪️ “Маск, на твоїх руках кров. Кров українських дітей”, – SheFella.

▪️”Чортово лайно. Подивися, що ти кажеш! Еліти багатіють, поки люди страждають? Подивися в дзеркало, чувак! Привіт, Кремнієва долина! Україна – МОЛОДА демократія з радянською корупційною спадщиною. Вони пофіксують це ПІСЛЯ ВОЇ. Росія з 1000 разів гірше. БОГА!”, – Дуглас Стоун.