У ніч на 23 жовтня (з 18:00 22 жовтня) противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.