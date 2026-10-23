У Франції вперше зафіксували випадок зараження людини вірусом Шамонда (Shamonda).

Як пише The Independent, пацієнт, у якого виявили інфекцію, згодом помер. Водночас органи охорони здоров’я країни заявили, що наразі не бачать загрози для населення.

Встановлено, що вірус передається комахами та вражає переважно сільськогосподарських тварин, зокрема велику рогату худобу. Зокрема, його переносять кусючі мокреці. До цього часу вважалося, що вірус не здатний передаватися людям, повідомив уряд Франції.

Основна версія полягає в тому, що пацієнт міг заразитися на сході країни, де навесні та влітку 2026 року вірус циркулював серед тварин.

“Вірус із роду Orthobunyavirus уперше виявили в Нігерії в середині 1960-х років. Відтоді його періодично фіксували серед тварин в Африці та Японії. Цього року він поширився в кількох європейських країнах”, – йдеться у статті.

За даними британського Агентства з охорони здоров’я тварин і рослин, у дорослої великої рогатої худоби захворювання може спричиняти раптове підвищення температури, рідкі випорожнення та дискомфорт у животі. Минулого місяця агентство повідомило про виявлення вірусу у корів на острові Джерсі.

Фахівці також зафіксували випадки викиднів у зараженої худоби та є побоювання, що інфікування під час вагітності може призводити до вроджених вад у потомства. За даними агентства, вірус також виявляли в овець, кіз, коней та альпак.

У серпні Шамонду вперше виявили в Німеччині, згодом його зафіксували у Франції, Швейцарії та Австрії, повідомила лабораторія ветеринарної діагностики Laboklin. Як зазначається, наразі вакцини проти цієї напасті немає.