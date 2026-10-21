Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним після невдалої спроби застосування смертельної ін’єкції в штаті Теннессі, третина американців вважає, що в разі невдачі першої спроби страти влада повинна спробувати виконати смертний вирок вдруге.

Опитування, що тривало чотири дні й завершилося в понеділок, показало: 39% респондентів вважають, що після невдалої страти засудженим слід замінити покарання на довічне ув’язнення, тоді як 26% ​​опитаних не змогли визначитися, який підхід є кращим, пише Reuters.

Загальнонаціональне опитування виявило, що ідею повторної страти засуджених, які вижили після першої спроби, підтримує лише меншість населення. Це питання постало перед штатом Теннессі після того, як 50-річна Кріста Пайк минулого місяця в Нешвіллі пережила дві спроби застосування смертельної ін’єкції.

Засуджену за вбивство жінку доправили до лікарні непритомною. Її стан оцінювали як критичний: вона отримала тяжкі травми рук після того, як дві ін’єкції їдкого барбітурату — пентобарбіталу — не призвели до смерті. Це вже другий випадок у штаті Теннессі за цей рік, коли застосування смертельної ін’єкції пішло не за планом. До тями вона прийшла лише через п’ять днів.

Більшість країн світу, а також 23 штати США, скасували смертну кару. Ті штати США, де вона досі існує, останніми роками стикаються з труднощами в отриманні препаратів для страт; деякі з них розглядають альтернативні методи, зокрема розстріл.



Більшість американців — 55% — все ще підтримують смертну кару для осіб, засуджених за найтяжчі злочини. Для порівняння: у 2017 році, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, цей показник становив 63%. Близько 31% респондентів у останньому опитуванні висловилися проти смертної кари, а 13% не змогли відповісти або утрималися від відповіді.

Це питання набуло нового значення на тлі судових розглядів щодо того, чи мають штати право здійснювати повторну спробу страти після того, як перша виявилася невдалою.

Нещодавно Верховний суд США дозволив одному зі штатів призначити дату повторної страти після того, як попередня спроба не вдалася. Кеннет Сміт, засуджений за вбивство на замовлення, скоєне у 1988 році, у 2022 році пережив спробу страти в штаті Алабама: тюремним працівникам тоді не вдалося встановити внутрішньовенні катетери. Однак у 2024 році Алабамі вдалося здійснити страту з другої спроби, застосувавши новий метод — удушення азотом.

ПРОТЕСТ ПРОТИ ПРЯМИХ ТРАНСЛЯЦІЙ СТРАТ

Міністр оборони США Піт Гегсет порушив питання про можливість проведення першої в історії прямої трансляції страти — розстрілу Нідала Хасана, колишнього майора армії США, який убив 13 осіб на військовій базі Форт-Гуд у Техасі.

Після хвилі критики — зокрема з боку законодавців-республіканців — президент Дональд Трамп скасував плани щодо прямої трансляції, хоча влада все ще має намір виконати смертний вирок 3 грудня.

Близько 46% американців (зокрема 29% демократів і 71% республіканець) вважають, що розстріл Хасана є доречним способом виконання вироку. Водночас 71% опитаних — серед яких більшість як демократів, так і республіканців — заявили, що публічний показ страт по телебаченню або в інтернеті є неприйнятним.

