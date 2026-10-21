Більшість учасників ЄС не згодні з проєктом Фінляндії про відміну шенгенських віз для росіян, якщо йдеться про поїздки, які «не є життєво необхідними».

Про це пише «Комерсант Український» з посиланням на главу МЗС Чехії Петра Мацинку.

«Реальність є реальністю. Є країни, які цього не хочуть, і їх більшість», — цитує главу МЗС Чехії Петра Мацинку Seznam Zpravy.

На думку міністра, фінська ініціатива спрямована не проти Росії, «а проти європейських країн, які застосовують інші правила». Більшість країн не готові до радикальних заходів проти громадян РФ. Цілком із пропозицією Гельсінкі згодні лише в чотирьох країнах: Латвії, Литві, Румунії та Естонії, зазначив посадовець.



З червня фінська влада активно домагається радикального обмеження на в’їзд росіян до всіх країн Євросоюзу. Гельсінкі пояснюють свою ініціативу продовженням війни в Україні, гібридними атаками Москви проти Європи та ризиком повномасштабного вторгнення ЗС РФ. У жовтні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявляв, що на тлі диверсій, що організуються Москвою в Європі, Брюссель не може дозволити вільне пересування росіян. Проте ініціатива зустріла стриману реакцію у Євросоюзі. Як зазначає Helsinki Times, проти неї передусім виступають зацікавлені в російських туристах Греція, Італія, Іспанія та Франція.



За таких умов, як зауважив глава чеського МЗС Мацинка, досягти спільного для ЄС рішення буде важко, і питання варто вирішувати на рівні конкретних країн. Міністр наголосив, що в його країні чотири роки діють суворі візові обмеження щодо росіян. Також він нагадав, що 2022-го Чехія підтримувала схожу на нинішній фінський проєкт пропозицію естонської прем’єр-міністерки Каї Каллас, але й вона не знайшла тоді належної міжнародної підтримки.



Іншою альтернативою заборони на в’їзд для всіх громадян РФ у Європі називають візи LTV (Limited Territorial Validity) для «необов’язкових поїздок», до яких належить, зокрема, туризм. Такий документ дозволяє перебування лише на території певних країн, а не всіх держав, які входять до Шенгенської угоди. Поки що цей проєкт щодо росіян залишається у підвішеному стані.



Наразі невирішеним залишається питання про візабан для конкретних категорій громадян Росії — насамперед учасників війни в Україні. Як визнають самі європейські дипломати, «має бути досить велика робота, щоб зрозуміти, як цю заборону можна буде реалізувати на практиці». Спочатку цей захід передбачалося включити до 21-го пакету санкцій ЄС.

Минулого року росіяни отримали близько 478 тисяч туристичних віз до Шенгенської зони. Багато з них були багаторазовими, що дозволяли в’їжджати до країн ЄС без повторного оформлення документів. Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер заявляв раніше, що існуюча система створює загрози безпеці на тлі побоювань з приводу підтримуваних Москвою диверсій, підпалів та інших гібридних операцій.

Як повідомляло Інше ТВ, з 25 січня 2026 року обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів набули чинності