19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області та ремонтний підрозділ армії рф в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, знищення таких об’єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт.

Склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області.

Зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 206 боїв, найбільше – на Південно-Слобожанському та Покровському напрямках, – Генштаб