Знижка на російський газ, який закуповує Китай по трубопроводу “Сила Сибіру” цього року досягне безпрецедентних розмірів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Знижка на російський газ, який закуповує Китай за запущеним сім років тому трубопроводом «Сила Сибіру», цього року досягне безпрецедентних розмірів, випливає із матеріалів до закону про бюджет, опублікованих у базі Держдуми.

У середньому за рік ціна “Газпрому” для ринку КНР становитиме $247,9 за тисячу кубометрів. При цьому інші клієнти компанії у далекому зарубіжжі платитимуть $562. Таким чином, дисконт сягне $315 за тисячу кубів, або 56%.

Порівняно з минулим роком, розмір знижки для Китаю збільшиться на 15%: тоді він закуповував газ по $240,3 за тисячу кубометрів проти $406,5 у інших клієнтів «Газпрому» у далекому зарубіжжі.

Наступного року, згідно з матеріалами бюджету, Кремль продовжить продавати газ Пекіну практично за півціни: для Китаю вона становитиме $251,3 за тисячу кубометрів, що на 46% нижче, ніж за іншими закордонними постачаннями ($450).

На 2028 Мінекономрозвитку закладає скорочення знижок до 32% ($247,8 проти $361,9), на 2029 рік — до 24% ($246,4 проти $323,2).

На китайському напрямі «Газпром» отримує помітно найгірші умови не тільки, ніж раніше на європейському ринку, але навіть гірше, ніж Туркменістан, який також качає газ у КНР, зазначає Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

На основі даних китайської митниці він підрахував, що за туркменський газ Пекін платить на $40-60 більше за тисячу кубометрів. Туркменська ціна додатково компенсує Туркменістану вартість прокачування газу 1800-кілометровим трубопроводом через Узбекистан і Казахстан до китайського кордону, звертає увагу Вакуленко.

«При цьому туркменський газ надходить на крайній захід Китаю, за три тисячі кілометрів від Пекіна (прямою), звідки йому ще належить дістатися основних центрів споживання. Російський перетинає китайський кордон на північному сході, в районі Хейхе, звідки до Пекіна вдвічі ближче», — вказує експерт.

У 2025 році Росія поставила до Китаю по «Силі Сибіру» 39,4 млрд кубометрів газу, а цього року, найімовірніше, цей обсяг збільшиться до 40,5 млрд кубів. Але незважаючи на рекордні обсяги прокачування, китайський ринок поки що компенсує «Газпрому» лише одну п’яту колишніх поставок до Євросоюзу, які досягали на піку майже 200 млрд кубометрів.

Переговори про нову газову трубу в Китай, що тривають понад 10 років, яку Кремль цього року перейменував з «Сили Сибіру-2» на «Силу Байкалу», тим часом залишаються в безвиході. Незважаючи на декларації російських чиновників про близькість підписання контракту і заяви Володимира Путіна про якийсь «юридично зобов’язуючий меморандум», каменем спотикання залишається ціна газу, розповідали джерела South China Morning Post.

За їхніми словами, Китай вимагає зниження вартості газу до $50-150 за тисячу кубометрів, тобто до рівня внутрішньоросійських цін для фізичних осіб або промисловості, тоді як Москва наполягає, щоб збереглася нинішня формула, яка вже включає двозначні знижки. За підсумками останніх зустрічей Путіна із Сі Цзіньпіном переговори щодо нового газопроводу були фактично припинені, говорили співрозмовники SCMP.

Нагадаємо, що розрахунки можуть бути різними. Наприклад, “товарами подвійного призначення”, які використовуються для виготовлення зброї. Як повідомляло ІншеТВ, РФ в Алабузі випускає 3 тис звичайних дронів на місяць і 3,5 тис реактивних. І це завдяки Китаю