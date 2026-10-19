Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року

Особовий склад:

* близько 1 567 160 (+2 100) осіб

Озброєння та військова техніка:

* Танки: 12 416

* Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)

* Артилерійські системи: 51 317 (+24)

* РСЗВ: 2 224

* Засоби ППО: 1 714 (+3)

* Літаки: 449

* Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

* Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)

* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)

* Крилаті ракети: 5 134

Морська техніка:

* Кораблі та катери: 35

* Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

* Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)

* Спеціальна техніка: 4 838 (+3)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.

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