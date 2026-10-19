Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року
Особовий склад:
* близько 1 567 160 (+2 100) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 416
* Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
* Артилерійські системи: 51 317 (+24)
* РСЗВ: 2 224
* Засоби ППО: 1 714 (+3)
* Літаки: 449
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
* Крилаті ракети: 5 134
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
* Спеціальна техніка: 4 838 (+3)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.
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