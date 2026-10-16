Президент США Дональд Трамп скасував плани щодо прямої трансляції страти колишнього армійського психіатра США Нідаля Хасана, що має відбутися через розстріл.

Раніше Трамп заявляв, що схвалює трансляцію страти нападника на Форт-Гуд, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс висловлював сумніви, що це станеться, і казав, що не буде її дивитися.

Трамп ухвалив рішення скасувати трансляцію після хвилі критики у США та в усьому світі, пише ВВС.

У четвер він заявив, що “багато дуже хороших і доброзичливих людей воліли б не бачити, як він помирає”.

“Я вважаю, що трансляція страти для загального огляду могла б стати сильним стримувальним фактором, показавши світу, як Америка поводиться з терористами та покидьками на кшталт Хасана”, – сказав Трамп.

“Він помре, як і заплановано, через розстріл, але ця подія не транслюватиметься”, – додав президент.

У 2009 році Хасан вбив 13 беззбройних американських військовослужбовців на військовій базі в Техасі та поранив ще 32.

Його страта через розстріл стане першою військовою стратою за понад 60 років.

Трамп заявив, що родини жертв, як і раніше, зможуть бути присутніми на страті особисто, якщо забажають.

“Вони заслуговують побачити ПРАВОСУДДЯ!” – сказав він.

Після того як минулого тижня Пентагон оголосив, що Хасана стратять 3 грудня 2026 року через розстріл і що цю подію транслюватимуть наживо, це спровокувало хвилю критики з боку правозахисних організацій та багатьох інших.

Організація Об’єднаних Націй назвала ці плани “огидними”.

Хоча минулого року в 17 країнах здійснили понад 2700 страт, лише дві держави проводили їх публічно.

За даними Amnesty International, у 2025 році 11 публічних страт зафіксували в Ірані, а ще шість – в Афганістані.

Міністр оборони США Піт Гегсет захищав своє рішення транслювати страту Хасана в інтернеті, заявивши, що “люди повинні розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки”.

Однак у міру посилення критики Трамп, схоже, почав відмовлятися від підтримки цієї ідеї. У п’ятницю він заявив, що “безумовно” схвалює план трансляції, але додав, що Пентагон усе ще “ухвалює рішення” з цього приводу.

Президент також назвав Хасана “повністю божевільним”.

“Мені справді байдуже, як саме він піде з життя, головне – щоб він пішов, і я вважаю смертну кару цілком гідним способом для нього”, – сказав він.

Джон Галліган, адвокат Хасана, який здебільшого займається цивільними справами, заявив BBC, що рішення Трампа скасувати пряму трансляцію страти його клієнта “не стало несподіванкою”.

“Початкове рішення і заява Гегсета про трансляцію будь-якої страти були дурними – і порушувало власний армійський регламент”, – сказав Галліган.

Він зазначив, що Хасан паралізований нижче грудей, про що Трамп “нібито навіть не знав”, коли схвалив план трансляції.

“Шкода вже завдана – тепер армія просто намагається прибрати цей безлад”, – сказав Галліган.

“Це назавжди залишиться плямою на нашій системі військового правосуддя”, – додав він.

Він зазначив, що поки неясно, чи знає Хасан про рішення Трампа скасувати трансляцію.

Хасан відкрив вогонь у переповненій медичній будівлі, де військовослужбовці, які готувалися до відправлення, проходили огляди та отримували щеплення.

Пізніше він визнав провину у суді і перепросив за “будь-які помилки”.

Під час військового суду у 2013 році він заявив, що вважав, ніби захищає мусульман і “Талібан” в Афганістані від американських військових.

Убивства 5 листопада 2009 року стали найсмертоноснішим небойовим нападом на американську військову базу в історії.

Військове законодавство США вимагає, щоб військову страту схвалив президент США.

Також воно вимагає апеляційного перегляду, під час якого вищий суд перевіряє рішення та виносить остаточний вердикт щодо його законності перед подальшим виконанням.