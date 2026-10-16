Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв, попередньо, ракетами «Бандероль».

Унаслідок атаки поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Про це повідомив в.о.голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Наразі відомо про руйнування одного приватного будинку та пошкодження ще одинадцяти.

У домівках вибиті вікна, пошкоджені дахи, – уточнив міський голова Олександр Сєнкевич.

-На місці працюють адміністрація району та управління з питань надзвичайних ситуацій. Оцінюємо масштаби пошкоджень і визначаємо, які комунальні служби потрібно залучити, щоб допомогти мешканцям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Якщо ваше житло постраждало, але його ще не обстежили, обов’язково зверніться до Управління державного архітектурно-будівельного контролю, щоб зафіксувати пошкодження.

Адреса: вул. Херсонське шосе, 48/8

Електронна пошта: dabimk@mkrada.gov.ua

Телефон: (0512) 53-31-18

Заяву можна подати особисто або надіслати її скановану копію на електронну пошту.

Наразі в місті триває повітряна тривога. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до відбою.