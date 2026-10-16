Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв, попередньо, ракетами «Бандероль».
Унаслідок атаки поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.
Про це повідомив в.о.голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Наразі відомо про руйнування одного приватного будинку та пошкодження ще одинадцяти.
У домівках вибиті вікна, пошкоджені дахи, – уточнив міський голова Олександр Сєнкевич.
-На місці працюють адміністрація району та управління з питань надзвичайних ситуацій. Оцінюємо масштаби пошкоджень і визначаємо, які комунальні служби потрібно залучити, щоб допомогти мешканцям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.
Якщо ваше житло постраждало, але його ще не обстежили, обов’язково зверніться до Управління державного архітектурно-будівельного контролю, щоб зафіксувати пошкодження.
Адреса: вул. Херсонське шосе, 48/8
Електронна пошта: dabimk@mkrada.gov.ua
Телефон: (0512) 53-31-18
Заяву можна подати особисто або надіслати її скановану копію на електронну пошту.
Наразі в місті триває повітряна тривога. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до відбою.