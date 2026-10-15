Вдень росія цілеспрямовано атакувала цивільний обʼєкт на Одещині. Під удар потрапив звичайний продовольчий супермаркет. Будівлю зруйновано, виникла масштабна пожежа. Понівечено приватні автомобілі, повідомили в Одеській ОВА.

-Перебуваю на місці разом із керівниками всіх профільних служб. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога, – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби.

-Щоразу росія доводить, що її єдина мета — терор цивільного населення. Прошу всіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – нагадав Кіпер.