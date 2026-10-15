Українські військові розвідники знищили центр підготовки операторів БПЛА 18-ї армії РФ, який знаходився на окупованій частині Херсонської області.

Про це інформує пресслужба ГУР у Фейсбук.

-У ніч з 10 на 11 жовтня 2026 року бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат» спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ провели унікальну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області — знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ, розташований у населеному пункті Хорли, – йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці ГУР знищили і місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема — російських інструкторів, які займалися підготовкою диверсійних груп 18-ї армії РФ.

Зазначається, що у результаті операції об’єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, плани ворога — зірвані.