Українські військові збивають і подавляють значну частину російських реактивних безпілотників. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нещодавно цей показник сягав 85%.

Про це він повідомив у етері телемарафону, передає УНН.

“По наших зведеннях теж видно, що ми розділили уже БпЛА звичайні – “Шахеди”, “Гербери”, та “Пародії” – в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БпЛА. Отак цієї ночі із 74 реактивних БпЛА, в нас було збито і подавлено 58. Якщо прикинути по відсотках – це чималий відсоток збиття. Якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися то дійсно, є відсоток зростання. Тут очевидний він. Інколи навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків збиття реактивних”, – заявив Юрій Ігнат .