Співробітниками відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановлено, що у листопаді минулого року мати привела маленького сина до однієї з приватних стоматологічних клінік лікувати зуби. Хлопчику поставили діагноз – множинний карієс тимчасових зубів і призначили лікування із використанням анестезії зі штучною вентиляцією легень.

Першу процедуру стоматолог і анестезіолог провели без ускладнень у грудні минулого року. На наступну жінка привела дитину вже на початку січня цьогоріч. Лікарі виконували відповідні медичні маніпуляції, але під час операції в маленького пацієнта відбулася зупинка кровообігу, який був відновлений анестезіологом після проведення реанімаційних заходів.

Зі стоматології каретою швидкої допомоги хлопчика доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, де за кілька тижнів він помер, незважаючи на інтенсивну терапію, яку проводили медики.

За висновком судово-медичної експертизи, призначеної слідчими, смерть дитини знаходиться у прямому причинному зв’язку з аноксичним ураженням головного мозку. Слідством, зокрема, встановлено, що під час проведення стоматологічного лікування під загальною анестезією лікар-анестезіолог не вжив необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини та залишків стоматологічних матеріалів у дихальні шляхи дитини. Крім того, він не забезпечив належного контролю за диханням хлопчика під час проведення анестезії та не здійснював необхідного моніторингу рівня вуглекислого газу. А в подальшому несвоєчасно встановив причину зупинки кровообігу та не вжив своєчасних заходів для її усунення.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів, у тому числі висновки низки довготривалих судових експертиз, на підставі яких повідомили анестезіологу про підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за нього – позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий строк.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.