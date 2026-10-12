Цьогорічна аномальна посуха у Франції становить серйозну загрозу для водопостачання держави. Станом на кінець вересня 2026 року десятки тисяч жителів країни отримували питну воду з автоцистерн. Крім побутових незручностей, погіршення ситуації з високою ймовірністю призведе до кризи у сфері сільського господарства та завдасть шкоди екосистемам. Сайт “Мета.ua” з посиланням на матеріали Bloomberg інформує про екстрені заходи, яких вживає місцева влада та профільні урядові структури для адаптації до кліматичних змін.

Критична ситуація з водними ресурсами

Як передають французькі ЗМІ, рівень води у більшості водойм досяг критично низьких показників та впав до історичного мінімуму. Виснаження підземних водоносних горизонтів спровокувало необхідність спрямовувати воду виключно на пріоритетні потреби. Наразі водопостачання зберігається у таких сферах, як охорона здоров’я та цивільний захист, однак на полив садів, миття автомобілів, зрошення сільськогосподарських культур воду відводити заборонено.

Дефіцит водних ресурсів торкнувся всіх регіонів Франції, а обмеження на використання питної води охопили принаймні 92 департаменти. Найбільш постраждалими районами вважаються Альпи, а також міста, розташовані на південному сході і півдні Франції.

Представники Міністерства екології повідомляють, що ситуація наразі не призвела до негативного впливу на здоров’я населення. Влада робить усе можливе, щоб медичні заклади та будинки для літніх людей отримували воду без перебоїв.

Рекордно спекотне літо

Літо 2026 року видалося рекордно спекотним: було зафіксовано п’ять хвиль спеки, що побило антирекорд 2022 року. За даними служби Meteo-France, кількість опадів у регіоні в літні місяці виявилася на 70% нижчою за середньостатистичну норму, а показники сухості ґрунту досягли рекордних значень з початку спостережень у 1958 році.

Посуха в країні, спровокована аномальною спекою, серйозно позначилася на роботі енергетичної системи. Виробіток атомної енергії рекордно скоротився у зв’язку з низьким рівнем вод у річках, який не дозволяє забезпечити необхідне охолодження ядерних реакторів.

Пересихання ґрунтів та виснаження водосховищ призвели до помітного зниження врожаю сільськогосподарських культур. Екологи вважають, що дефіцит води збережеться щонайменше до 2027 року.

Криза у водній сфері Франції вже стала причиною того, що виробництво вина в країні впало до мінімуму за останні десятиліття. Найбільших втрат зазнали регіони Шампань та Бургундія, де виробництво вина знизилося майже вдвічі. Перспективи виходу на звичні показники у виноробній сфері залишаються дуже сумнівними, хоч виробники ще мають минулорічні запаси, тож споживачам не варто очікувати, що кількість вина та шампанського на полицях значно зменшиться.

Монік Барбю, міністерка з питань навколишнього середовища, публічно прокоментувала водну кризу, зазначивши, що, за попередніми оцінками, сукупні наслідки, а також прямі та непрямі збитки від посухи, пожеж та літніх хвиль спеки в країні цього року становитимуть близько 10–15 млрд євро.

Стратегії з адаптації до зміни клімату

Для того щоб не зіткнутися з глобальною кризою, уряд Франції розробив стратегію підвищення «водостійкості» під назвою Plan Eau. Передбачається зменшення втрат у мережах внаслідок модернізації трубопровідної системи, яка дозволить здійснювати більш економне споживання водних ресурсів. Крім того, як підкреслила Монік Барбю, планується повторне використання очищених стічних вод і краще управління дощовою водою.

Постраждалі сільськогосподарські угіддя та фермери отримають компенсації від уряду, який виділив 1,3 млрд євро за планом CASI («Клімат, адаптація, посуха, пожежі»). Нині завдання влади – якомога швидше обмежити кількість кризових зон і зменшити масштаб проблем, завданих кліматичними змінами у 2026 році.

Фото: Висохле річище Луари | lemonde.fr