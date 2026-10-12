Китай підтримує усі зусилля для мирного врегулювання війни Росії проти України, зокрема діалог щодо енергетичного перемир’я. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа, передає Кореспондент.

“Позиція Китаю щодо “української кризи” послідовна і чітка. Ми незмінно вважаємо діалог і переговори єдиним реальним шляхом до врегулювання кризи і підтримуємо всі зусилля, які сприяють досягненню миру”, – наголосила Мао.

Раніше у ЄС привітали домовленість про енергетичне перемир’я між Україною та Росією, однак не бачить ознак того, що Москва готова її дотримуватися. Водночас у Брюсселі вважають доцільним посилення санкційного тиску на Росію.

До цього президент України Володимир Зеленський обговорив оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александером Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.