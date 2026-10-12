Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 12 жовтня:

Миколаїв

Учора ворог атакував місто ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом була портова та цивільна інфраструктури. Пошкоджено вантажний термінал та складське приміщення. Постраждалих немає.

Також уночі ворог атакував місто FPV-дроном. Внаслідок чого пошкоджено дорожнє покриття. Постраждалих немає.

Вознесенський район

Крім того, у с. Мартинівське Прибужанівської громади внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував Очаківську громаду ракетою «Бандероль». Внаслідок атаки у м. Очаків постраждала 54-річна жінка, її стан стабільний. Пошкоджено складське приміщення, чотири багатоквартирні двоповерхові та один приватний будинки.

Також ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Очаківську громади. В с. Лимани пошкоджено три приватні будинку та господарські споруди. Постраждалих немає.