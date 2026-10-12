Президент Франції Емманюель Макрон встановив новий антирекорд популярності. Його діяльність на посаді глави держави схвалюють лише 15% французів – це найнижчий показник із моменту його першого обрання у 2017 році. Про це свідчать результати опитування Ipsos BVA-Cesi, опубліковані виданням La Tribune Dimanche, пише Кореспондент.

За місяць рейтинг Макрона знизився ще на один відсотковий пункт: раніше він становив 16% і вже тоді був історичним мінімумом.

На тлі протестів старшокласників і рекордних цін на пальне французів найбільше непокоїть купівельна спроможність – про це заявили 54% опитаних. Ще 44% хвилює майбутнє соціальної системи, а 33% – державний борг.

Водночас рейтинг прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню зріс на два пункти – до 22%. Місяцем раніше він втратив одразу сім пунктів.

Серед потенційних наступників Макрона лідирують представники ультраправого “Національного об’єднання” Жордан Барделла з 33% і Марін Ле Пен із 32%. Однак їхні показники знизилися на три та чотири пункти відповідно на тлі скандалу з антисемітськими дописами, які приписують Барделлі.

Раніше Ле Пен заявила, що Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу.