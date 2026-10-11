Українка Ярослава Магучіх зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту — виграла Олімпійські ігри, Абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, й встановила світовий рекорд.

7 жовтня у Києві на «Площі зірок» відкрили символічну зірку на честь легкоатлетки, пише Суспільне.

Водночас маловідомий факт, що Магучіх має й справжнє небесне тіло, назване на свою честь — астероїд (57915) Mahuchikh, це зафіксовано в офіційному каталозі астероїдів WGSBN Bulletin.